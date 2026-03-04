Donald Trump recibirá el 7 de marzo a 12 presidentes latinoamericanos en Miami con el fin de buscar una alianza que frene el avance de China sobre el mercado en el continente.
El encuentro se realizará en el hotel y campo de golf Trump National Doral Miami con la presencia de estos presidentes:
- Javier Milei, presidente de Argentina
- Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia
- José Antonio Kast, presidente electo de Chile
- Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica
- Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de República Dominicana
- Daniel Roy Gilchrist Noboa, presidente de ecuador
- Nayib Bukele, presidente de El Salvador
- Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana
- Nasry Asfura, presidente de Honduras
- José Raúl Mulino, presidente de Panama
- Santiago Peña, presidente de Paraguay
- Kamla Persda-Bissessar, primer ministro de Trinidad y Tobago
Donald Trump convoca a presidentes latinoamericanos en Miami
La Casa Blanca confirmó la realización de la cumbre Escudo de las Américas, la cual reunirá a presidentes de diverso países de América Latina y el Caribe.
Hasta el momento, Donald Trump ha convocado a 12 presidentes latinoamericanos, pero no se descarta que en los siguientes días se unan más líderes.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, detalló que la reunión tiene como obtenido promover la libertad, seguridad y prosperidad regional en el continente.
Además, Donald Trump busca una alianza para contraatacar la influencia de China sobre recursos y mercados latinoamericanos.
La reunión de presidentes latinoamericanos con Donald Trump tendrá diversos temas claves:
- Economía
- Seguridad regional
- Combate al narcotráfico
- inmigración ilegal
Donald Trump quiere unir fuerzas con presidentes latinoamericanos contra China
La segunda administración de Donald Trump ha mostrado sus preocupación por el avance de China en el mercado latinoamericano.
Donald Trump busca tener un bloque que lo ayude a contrarrestar el avance económico chino e incluso ha buscado limitar sus recursos.
El presidente de Estados Unidos ofrecerá tratos preferenciales a los países que se unan a él para evitar el avance del mercado chino en Latinoamérica.