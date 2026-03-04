Donald Trump recibirá el 7 de marzo a 12 presidentes latinoamericanos en Miami con el fin de buscar una alianza que frene el avance de China sobre el mercado en el continente.

El encuentro se realizará en el hotel y campo de golf Trump National Doral Miami con la presencia de estos presidentes:

Javier Milei, presidente de Argentina

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia

José Antonio Kast, presidente electo de Chile

Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica

Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de República Dominicana

Daniel Roy Gilchrist Noboa, presidente de ecuador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana

Nasry Asfura, presidente de Honduras

José Raúl Mulino, presidente de Panama

Santiago Peña, presidente de Paraguay

Kamla Persda-Bissessar, primer ministro de Trinidad y Tobago

Donald Trump convoca a presidentes latinoamericanos en Miami

La Casa Blanca confirmó la realización de la cumbre Escudo de las Américas, la cual reunirá a presidentes de diverso países de América Latina y el Caribe.

Hasta el momento, Donald Trump ha convocado a 12 presidentes latinoamericanos, pero no se descarta que en los siguientes días se unan más líderes.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, detalló que la reunión tiene como obtenido promover la libertad, seguridad y prosperidad regional en el continente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein/AP / AP)

Además, Donald Trump busca una alianza para contraatacar la influencia de China sobre recursos y mercados latinoamericanos.

La reunión de presidentes latinoamericanos con Donald Trump tendrá diversos temas claves:

Economía

Seguridad regional

Combate al narcotráfico

inmigración ilegal

Javier Milei y Donald Trump en Davos, Suiza (Markus Schreiber / AP Photo / AP)

Donald Trump quiere unir fuerzas con presidentes latinoamericanos contra China

La segunda administración de Donald Trump ha mostrado sus preocupación por el avance de China en el mercado latinoamericano.

Donald Trump busca tener un bloque que lo ayude a contrarrestar el avance económico chino e incluso ha buscado limitar sus recursos.

El presidente de Estados Unidos ofrecerá tratos preferenciales a los países que se unan a él para evitar el avance del mercado chino en Latinoamérica.