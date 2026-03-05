Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el nombramiento de Markwayne Mullin como su nuevo secretario de Seguridad Nacional, en sustitución de Kristi Noem.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026” Donald Trump

El cambio de titular del Departamento de Seguridad Nacional se hará efectivo el 31 de marzo.

Donald Trump agradeció el trabajo que hasta ahora ha hecho Kristi Noem, sobre todo resaltó “espectaculares resultados” en la frontera sur.

¿Quién es Markwayne Mullin? De las artes marciales mixtas al Departamento de Seguridad Nacional

Markwayne Mullin es un senador estadounidense del estado de Oklahoma. Cuenta con 10 años de servicio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tres en el Senado.

Donald Trump calificó al nuevo funcionario como un guerrero MAGA debido a que en las elecciones de 2016, 2020 y 2024 le dio el triunfo a Donald Trump en todos los condados de Oklahoma.

El presidente también destacó que es un luchador profesional de artes marciales mixtas invicto.

Su nuevo encargo, resaltó el mandatario republicano, será mantener la frontera segura de drogas y delincuentes.

Markwayne Mullin es miembro de la nación Cherokee. Donald Trump dijo que es el único nativo americano en el Senado y defensor de las comunidades tribales de Estados Unidos.

¿Qué pasará con Kristi Noem?

Kristi Noem ahora será enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad para el Hemisferio Occidental, anunció Donald Trump.

El anuncio del Escudo de las Américas se hará de manera oficial el sábado 7 de marzo en el Doral, Miami, Florida.

Donald Trump agradeció su servicio en el Departamento de Seguridad Nacional a Kristi Noem, sobre todo su “eficacia” y “numerosos resultados”.