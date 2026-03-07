Kristi Noem, extitular del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, agradeció al presidente Donald Trump por su nombramiento para encabezar el Escudo de las Américas.
Este 7 de marzo se realizó la primera reunión de este proyecto que busca garantizar la seguridad hemisférica y Kristi Noem aprovechó para agradecer a Trump por el nombramiento.
Kristi Noem agradece a Trump su nombramiento en el Escudo de las Américas
Kristi Noem agradeció a Donald Trump “darle el honor” de estar al frente del Escudo de las Américas tras su salida del Departamento de Seguridad, anunciada hace unos días.
“Quiero agradecer a Trump por darme el honor y la oportunidad de servir como enviado especial al hemisferio occidental”.Kristi Noem
De acuerdo con la información, el Escudo de las Américas es una iniciativa de seguridad hemisférica que busca establecer alianzas estratégicas con mandatarios de América Latina y el Caribe.
En la cumbre del Escudo de las Américas, representantes en América acordaron combatir combatir cárteles de narcotráfico y el crimen organizado en todo el hemisferio occidental.
A la primera cumbre acudieron:
- Javier Milei, presidente de Argentina
- Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia
- José Antonio Kast, presidente electo de Chile
- Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica
- Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de República Dominicana
- Daniel Roy Gilchrist Noboa, presidente de Ecuador
- Nayib Bukele, presidente de El Salvador
- Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana
- Nasry Asfura, presidente de Honduras
- José Raúl Mulino, presidente de Panama
- Santiago Peña, presidente de Paraguay
- Kamla Persda-Bissessar, primer ministro de Trinidad y Tobago