Kristi Noem, extitular del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, agradeció al presidente Donald Trump por su nombramiento para encabezar el Escudo de las Américas.

Este 7 de marzo se realizó la primera reunión de este proyecto que busca garantizar la seguridad hemisférica y Kristi Noem aprovechó para agradecer a Trump por el nombramiento.

Trump lanza el “Escudo de las Américas” y pone a Kristi Noem al frente (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Kristi Noem agradece a Trump su nombramiento en el Escudo de las Américas

Kristi Noem agradeció a Donald Trump “darle el honor” de estar al frente del Escudo de las Américas tras su salida del Departamento de Seguridad, anunciada hace unos días.

“Quiero agradecer a Trump por darme el honor y la oportunidad de servir como enviado especial al hemisferio occidental”. Kristi Noem

De acuerdo con la información, el Escudo de las Américas es una iniciativa de seguridad hemisférica que busca establecer alianzas estratégicas con mandatarios de América Latina y el Caribe.

En la cumbre del Escudo de las Américas, representantes en América acordaron combatir combatir cárteles de narcotráfico y el crimen organizado en todo el hemisferio occidental.

A la primera cumbre acudieron: