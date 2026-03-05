Te contamos qué es el Escudo de las Américas, la reciente iniciativa hemisférica de Donald Trump que convoca a varios gobiernos de América Latina y el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cumbre Escudo de las Américas para el próximo sábado 7 de marzo en su en su club de golf en Doral, Florida, con la participación de Kristi Noem.

¿Qué es el Escudo de las Américas? Esto significa la iniciativa hemisférica de Trump

El llamado Escudo de las Américas es una iniciativa de seguridad hemísférica, liderada por los Estados Unidos.

Se trata de un proyecto que pretende establecer alianzas estratégicas con mandatarios de América Latina y el Caribe.

Los mandatarios que han sido invitados al Escudo de las Américas son:

Javier Milei, presidente de Argentina

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia

José Antonio Kast, presidente electo de Chile

Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica

Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de República Dominicana

Daniel Roy Gilchrist Noboa, presidente de Ecuador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana

Nasry Asfura, presidente de Honduras

José Raúl Mulino, presidente de Panama

Santiago Peña, presidente de Paraguay

Kamla Persda-Bissessar, primer ministro de Trinidad y Tobago

El Escudo de las Américas tiene como objetivo enfrentar los desafíos y retos en común en el hemisferio occidental.

Donald Trump (Mark Schiefelbein / AP)

Temas que se discutirán en el Escudo de las Américas

Durante la cumbre el Escudo de las Américas, se discutirán diversos temas de:

Seguridad en la región

Migración

Cooperación estratégica

De acuerdo con Kristi Noem, Trump anunciará “un gran acuerdo” en el Escudo de las Américas.

Donde detallará cómo se perseguirá a los cárteles y el narcotráfico en todo el hemisferio occidental.

Kristi Noem confirmó que será enviada especial en el Escudo de las Américas.

La designación de Kristi Noem llega luego de ser destituida como Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Kristi Noem (Alex Brandon / AP)



