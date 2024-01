¿Quién es Nayib Bukele? Se trata del presidente de El Salvador que ha captado la atención internacional por su polémico combate a las pandillas.

En los últimos años, el nombre de Nayib Bukele se ha convertido en todo un referente en cuanto a guerra contra la delincuencia, ello luego de que se viralizaran imágenes de las cárceles de El Salvador.

En una lucha sin precedentes, el gobierno de Nayib Bukele ha puesto tras las rejas a más de 75 mil personas, de acuerdo con datos recogidos por el Canal 26.

Considerado por muchos como un vulnerador de los derechos humanos, o como un héroe contra la delincuencia por otros, te decimos quién es Nayib Bukele.

De raíces palestinas, Nayib Bukele nació en San Salvador en julio de 1981, por lo que es considerado como unos de los presidentes más jóvenes con apenas 42 años.

Aunque su educación universitaria se inclinó por la materia de Derecho, Nayib Bukele abandonó la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas para trabajar en la empresa de su padre, en agencias publicitarias Obermet.

Solo un par de meses más tarde, Nayib Bukele se abrió paso en la política de El Salvador en puestos como:

Ya en el 2019, Nayib Bukele decidió competir por la presidencia de su país por el partido Cambio Democrático, pero esto ya no fue posible debido a que fue disuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Esto obligó al candidato a competir por el partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), bandera bajo la que ganó las elecciones con 1 millón 434 mil votantes (53.1).

En su gobierno se decretó el famoso “estado de excepción” con el que se han hecho de lado los derechos constitucionales: Las personas detenidas no tienen derecho a abogados ni a ser informadas por el motivo de su detención.

Aunque ha sido criticado por gobiernos internacionales, el mandatario sostiene que seguirá con mano dura e incluso, dejará sin comida a los reclusos en caso de que los pandilleros amanecen al pueblo.

“Corrían los rumores de que (los delincuentes) querían empezar a vengarse de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles, vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Si tanto quieren a nuestros pandilleros, que se los lleven”

Nayib Bukelele