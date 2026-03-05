Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, advierte a los gobiernos latinoamericanos sobre ofensiva contra cárteles aunque Washington tenga que actuar solo.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario” Pete Hegseth

En su discurso en el foro de las ‘Escudo de las Américas’, Pete Hegseth avisó que Estados Unidos se encuentra listo para combatir las amenazas contra su país .

Pete Hegseth advierte obre operaciones militares contra cárteles, aunque Estados Unidos actúe solo

Pete Hegseth advirtió que Estados Unidos podría actuar militarmente contra cárteles en Latinoamérica solo.

🔴Pete Hegseth advierte sobre los cárteles: “Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario”



En su mensaje aseguró que Washington se encuentra preparado para ejecutar acciones militares ofensivas en contra de los cárteles de droga, aunque no tenga autorización local.

Esto si los países de la región no incrementan su cooperación en materia de seguridad.

“No es una calle de una vía; cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también” Pete Hegseth

Pete Hegseth destacó que la preferencia de Estados Unidos es actuar en conjunto con los países, pero si no es posible lo harán en solitario.

“Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados” Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos demandó a los invitados que deben de “ ir a la ofensiva contra los narcoterroristas ”.

“Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen” Pete Hegseth

Estados Unidos ha aumentado las operaciones estadounidenses contra cárteles de la región

Este foro se desarrolló en medio de la escalada de operaciones estadunidenses contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacifico y el Caribe.

Desde septiembre del 2025, Donald Trump ha justificado estos ataques a su lucha contra el narcotráfico.

Aunque no ha presentado las pruebas necesarias de que todos estos ataques militares son contra narcotraficantes en Latinoamérica.

Ante las críticas por estas acciones, Pete Hegseth reafirmó que la nueva Doctrina Monroe o “Donroe” del presidente Donald Trump justifica ataques militares a narcotraficantes en la región.

A este foro en Miami, acudieron representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones de México, Colombia y Brasil.