Así lo dio a conocer el presidente durante su participación en la Cumbre del Escudo de las Américas, durante la cual destacó, se van a reforzar las acciones para enfrentar a los grupos criminales.

En ese sentido, el mandatario reveló algunos detalles sobre el bloque de naciones que se han sumado a la iniciativa de seguridad de la que resaltó, se centraría en las acciones por mar.

En el marco de la Cumbre del Escudo de las Américas que se lleva a cabo el 7 de marzo en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la conformación de una coalición militar para enfrentar a los cárteles.

Sobre el proyecto, el mandatario sostuvo que si bien su administración ha desplegado acciones de alto calado en contra de los grupos criminales, el proyecto de coalición militar reforzará el trabajo de seguridad.

Al respecto, expuso que en su gobierno se ha puesto mucha atención al trasiego de drogas que se ejecuta por la vía marítima, gracia a lo cual afirmó, se ha logrado reducir en gran medida el contrabando de enervantes.

“Ya no hay mucha gente que llegue en barco. Redujimos la entrada de drogas por mar. La entrada de drogas por agua se ha reducido en un 96%” Donald Trump

A pesar de los buenos resultados, resaltó que se están redoblando esfuerzos para neutralizar el 4% de cárteles restante que sigue empeñando en continuar con las actividades criminales por mar .

Tras bromear sobre la “valentía” de los cárteles, explicó que la coalición militar de naciones para enfrentar a las células delictivas, fue nombrada “Coalición Anticártel de Estados Unidos”.

¿Qué es la coalición militar contra cárteles? Esto dijo Trump

Al anunciar la integración de una coalición militar contra cárteles, el presidente Donald Trump ofreció algunos detalles sobre el proyecto de seguridad regional de las Américas.

De acuerdo con el mandatario, el bloque es integrado por 17 naciones que aseveró, ya firmaron para sumarse a la alianza, aunque no dio a conocer cuáles son los países en cuestión.

Asimismo, apuntó que el objetivo central del proyecto es el de echar mano de la fuerza militar letal para “destruir los siniestros cárteles y las redes terroristas de una vez por todas”.