Desde su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum puntualizó que no asistirá a la reunión, pero se mantendrá atenta a lo que pueda surgir.

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la reunión convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mandatarios de América Latina.

La mandataria indicó que el gobierno mexicano declinó participar como actor, esto al considerar que se debe reconocer formalmente tanto al Estado palestino como al israelí.

Sin embargo, México decidió asistir en calidad de observador para mantenerse informado sobre las discusiones y el desarrollo del diálogo internacional.

“Consideramos que hay que reconocer a plenitud a Palestina y a Israel, a los dos estados; esa ha sido siempre la política de Mexico” Claudia Sheinbaum

Recordó que durante su administración se formalizó el reconocimiento de Palestina, lo que elevó el nivel de representación diplomática entre ambos países.

Claudia Sheinbaum destacó que aún no existe claridad total sobre los detalles del encuentro por lo que espera conocer los objetivos del encuentro antes de fijar una postura.

“Hay que esperar a ver cuál es el objetivo de la reunión para poder opinar” Claudia Sheinbaum

Subrayó que cualquier decisión relacionada con la participación en foros internacionales se tomará considerando el interés nacional y los principios constitucionales de la política exterior mexicana.

Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantendrá una política exterior basada en los principios constitucionales de no intervención , autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos.

Durate su intervención, Claudia Sheinbaum dejó en claro que su administración seguirá los lineamientos históricos de la diplomacia mexicana.

Destacó que más allá de su convicción, estos principios se encuentran establecidos en la Constitución por lo que no podrían ser de otra manera.

“Nosotros siempre vamos a mantener nuestra política exterior no solamente porque es constitucional, sino que lo hacemos por convicción” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que independientemente del escenario internacional, México seguirá promoviendo soluciones pacíficas.

En este sentido afirmó que México respaldará cualquier iniciativa internacional que promueva el diálogo, la paz y la estabilidad mundial.

“Eso tiene que ver con la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos” Claudia Sheinbaum