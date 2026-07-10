La Escuela Nacional de Actuación, Locución y Comunicación (ENALOC) anunció la cancelación preventiva de las clases de Alfonso Obregón Inclán, actor de doblaje conocido por dar voz a Shrek, tras nuevas acusaciones públicas de abuso y grooming.

“Por nuestro compromiso con el respeto, la dignidad, la seguridad y la responsabilidad profesional, hemos decidido suspender preventivamente cualquier colaboración relacionada con su persona” ENALOC

El comunicado institucional destacó que, ante la seriedad de los señalamientos difundidos en redes sociales, se activó el protocolo interno para proteger a la comunidad educativa.

La medida llega después de que Alfonso Obregón asegurara que seguiría impartiendo clases pese a las denuncias y su historial de detenciones previas.

Alfonso Obregón enfrenta nuevas acusaciones de abuso y grooming

El pasado 7 de julio salieron a la luz nuevas acusaciones en contra de Alfonso Obregón, en donde se revela que mantuvo una relación sentimental con Brenda Rivero, actriz de doblaje que, en ese entonces, tenía 16 años mientras que, Obregón Inclán 50.

El video difunde capturas y videos de pantalla de una conversación entre Alfonso Obregón y Carla Padrón, madre de Brenda y entonces amiga de Obregón, quien le reclama por haber traicionado su confianza y haber estado con su hija entonces menor de edad, siendo ahora acusado de abuso y grooming.

Comunicado de ENALOC en donde termina su relación laboral con Alfonso Obregón tras nuevas acusaciones (ENALOC )

En la conversación puede leerse que Alfonso Obregón admite haber mantenido una relación con Brenda Rivero de entonces 16 años de edad, hechos que ahora se suman a las acusaciones que ha enfrentado el actor de doblaje desde 2024 cuando fue detenido y anexado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Alfonso Obregón, conocido por dar voz a personajes icónicos como Shrek en la saga de DreamWorks, ha enfrentado diversas controversias en los últimos años que han impactado su carrera, por lo que ahora la decisión de ENALOC se suma a un contexto en el que el actor ha visto reducidos sus proyectos en el doblaje, pese a declaraciones previas en las que minimizaba cualquier obstáculo para seguir enseñando.

La medida de la escuela de doblaje al no permitir que Alfonso Obregón imparta mas clases, ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde usuarios celebran la acción de la escuela mientras otros piden mayor transparencia sobre los hechos; el comunicado llega horas después de que el actor de doblaje asegurara que aún seguiría impartiendo clases.

Mientras tanto, la ENALOC enfatizó que no emitirá comentarios que confronten a las partes involucradas y reiteró que la protección de estudiantes y colaboradores es su prioridad.