El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump amenaza a Irán con “destrucción letal” si no hay acuerdo real, por lo que mantendrá su armamento militar en Medio Oriente.

Recordando Trump a Irán que el acuerdo implica la apertura del estrecho de Ormuz y cero armas nucleares.

“Destrucción letal” si no hay acuerdo real de Irán: Donald Trump

A través de su red social Truth Social, Donald Trump dijo que sus barcos, aeronaves y personal militar de Estados Unidos se mantendrán en Irán si no se cumple el acuerdo real.

“Todos los barcos, aeronaves y personal militar de Estados Unidos con municiones, armamento y cualquier otra cosa que sea apropiada y necesaria para el procesamiento letal y la destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla plenamente el ACUERDO REAL alcanzado”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Por lo que de no cumplir con las condiciones del cese al fuego, la apertura del estrecho Ormuz y acabar con las armas nucleares, Donald Trump comenzará “una batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca” en contra de Irán.

”Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará el “Disparo”, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo y, a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el Estrecho de Ormuz ESTARÁ ABIERTO Y SEGURO. Mientras tanto, nuestro gran ejército se está cargando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡AMÉRICA HA VUELTO!”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Donald Trump amenaza a Irán con “destrucción letal” si no hay acuerdo real (Especial )

Amenaza de Donald Trump llega previa a negociaciones en Islamabad con Irán

Pese a un acuerdo en el que se dio un alto al fuego de dos semanas y otros puntos en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, las amenazadas de Donald Trump siguen.

Ya que la amenaza de Trump a Irán con “destrucción letal” si no hay acuerdo real, no llega solo porque sí, ya que esta se da previo a las negociaciones en Islamabad, Pakistán con Irán y Estados Unidos para este viernes 10 de abril.

Pues tras el cese al fuego, se acordó llegar a un acuerdo global; ante ello, Donald Trump precisó que las negociaciones serán a puerta cerrada y desestimó la validez de “acuerdos, listas y cartas enviadas por personas que no tienen absolutamente nada que ver con la negociación entre Estados Unidos e Irán”.

Por otra parte, medios locales apuntan a que Irán presentó un plan de diez puntos, la propuesta incluye: