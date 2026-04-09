El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó un supuesto acuerdo de 10 puntos de Irán difundido por diversos medios, asegurando que estos “son un engaño”.

Donald Trump dirigió principalmente sus críticas hacia The New York Times y CNN por hablar de un acuerdo con Irán, calificándolos de “fracasados” y “fake news”.

“El fracasado New York Times y Fake News CNN informaron cada uno de un plan de diez puntos totalmente falso sobre las negociaciones con Irán”. Donald Trump

Trump tacha de “mala broma” el acuerdo difundido con Irán

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Donald Trump se lanzó contra The New York Times y CNN por la difusión de un supuesto acuerdo que llevó al alto al fuego con Irán.

Entre los puntos que abordaba dicho plan estaban:

Control total de Irán o establecimiento de peajes en el Estrecho de Ormuz

Libertad para el enriquecimiento de uranio de Irán

Retirada de tropas estadounidenses y aliadas de la región

Retiro de sanciones

El presidente aseguró que el plan difundido "es totalmente falso“, y acusó que mediante este pretendieron ”desacreditar" a quienes trabajaron para lograr la tregua con Irán.

En este sentido, calificó que la información divulgada por The New York Times y CNN es “una broma inventada”, tachando a ambos medios de ser “perdedores malvados”.

Reportes sugieren que Irán salió fortalecido de un presunto acuerdo para el alto al fuego, sin que el gobierno de Estados Unidos haya confirmado de manera oficial esta situación.