Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, murió en un hecho violento el pasado martes 7 de julio, según confirmó su familia.

De acuerdo con los reportes, el exalcalde que enfrentaba acusaciones por fraude por más de 60 millones de pesos (mdp), fue asesinado en Guadalajara, Jalisco.

El asesinato de Benjamín Medrano es investigado por las autoridades de Jalisco; sus familiares exigeen que las autoridades de Zacatecas también investiguen a fondo y den con los responsables.

Confirman muerte de Benjamín Medrano en Guadalajara

La familia del exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, confirmaron la muerte de Benjamín Medrano Quezada, en Guadalajara, Jalisco.

Según los reportes, Benjamín Medrano fue atacado con un arma de fuego mientras salía de una paletería ubicada sobre la avenida Experiencia y Contra de la colonia Santa Elena de la Cruz.

El ataque en el que murió el exalcalde de Fresnillo ocurrió el pasado martes 7 de julio donde vecinos de la zona encontraron el cuerpo ya sin vida con un impacto de bala en el pómulo izquierdo.

El cuerpo de Benjamín Medrano permaneció bajo el resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido hasta el jueves 9 de julio, cuando fue identificado por su familia.

Benjamín Medrano era buscado por un fraude de 60 mdp

El exalcalde de Fresnillo Benjamín Medrano era señalado por un fraude de más de 60 mdp en el caso de la Feria Nacional de Zacatecas 2019.

El 26 de mayo de 2022, un juez de control ordenó la aprehensión de Benjamín Medrano por su probable responsabilidad por delitos en contra de la administración pública del estado.

De acuerdo con los señalamientos, se realizó un esquema de triangulación de recursos y simulación de operaciones para el desvío de más de 60 mdp.

Sin embargo, su familia aseguró que se trataba de una persecución política en contra del exalcalde, razón por la que se encontraba en Guadalajara.