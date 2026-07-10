El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una jornada de transición en la Etapa 7 del Tour de Francia 2026, al finalizar lejos de los primeros lugares.

Isaac Del Toro, integrante del UAE Team Emirates, se mantuvo alejado de los ciclistas que emprendieron una fuga en busca del triunfo en la Etapa 7, que se llevó Tim Merlier.

La competencia que lidera Tadej Pogacar continuará este Sábado 11 de julio con la Etapa 8, un recorrido llano de 180 km entre Périgueux y Bergerac en la región de Dordoña..

Isaac Del Toro sigue su camino en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 7 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 7 así quedó la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se mantiene en tercer lugar.

El mexicano está a 3´27″ del líder Tadej Pogacar, y a 45″ del segundo lugar: Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Isaac del Toro Remco Evenepoel Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Lenny Martinez Mattias Skjelmose Mathias Vacek

Perfil y recorrido de la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 8 este sábado 11 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 8 del Tour de Francia 2026, celebrada el sábado 11 de julio, es una jornada llana de 180,4 km que conecta Périgueux con Bergerac en la región de Dordoña.

El recorrido incluye dos puertos de montaña de cuarta. Además, los ciclistas disputan un sprint intermedio en Saint-Cyprien.

El trazado favorece a los velocistas e Isaac del Toro se mantendrá compitiendo sin pelear por el triunfo de etapa.