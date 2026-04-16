Donald Trump aseguró que Irán entregará uranio enriquecido a Estados Unidos en medio de las negociaciones de paz.

De acuerdo con el presidente estadounidense, Irán aceptó entregar todas sus reservas de uranio enriquecido y destacó que podría ser utilizado para la fabricación de armas nucleares.

Trump señala posible acuerdo de paz con Irán tras aceptar “devolver el polvo nuclear”

Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo de paz antes de que venza el alto al fuego el próximo 22 de abril.

El presidente de Estados Unidos señaló que Irán aceptó “devolvernos el polvo nuclear”, como se refiere al uranio enriquecido que pretende usar para la fabricación de armas nucleares.

“Algo muy importante es que Irán no tiene un arma nuclear y ellos han aceptado eso. Irán ha aceptado eso y lo han aceptado de manera muy contundente. Han aceptado devolvernos el polvo nuclear que se encuentra a gran profundidad bajo tierra debido al ataque que realizamos con los bombarderos B2” Donald Trump

Con ello, el presidente de Estados Unidos aseguró que se podrá llegar a un acuerdo antes del 22 de abril, fecha límite del acuerdo de alto al fuego en Medio Oriente.

“Tenemos muchos puntos de acuerdo con Irán y creo que algo muy positivo va a suceder” Donald Trump

Trump señala que conflicto con Irán podrá reanudarse si no abren estrecho de Ormuz

Por otra parte, Trump señaló que no descarta que se reanude el conflicto con Irán si no abre el estrecho de Ormuz.

Donald Trump señaló que “Irán quiere llegar a un acuerdo” de manera “muy cordial”; sin embargo, si no se llega uno que consideren satisfactorio, reanudarán los combates.

Además, defendió la presión que ha ejercido su gobierno, incluyendo bombardeos y un bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito global de hidrocarburos.