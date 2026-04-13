Donald Trump endureció su postura frente a Irán al afirmar que “nunca tendrá un arma nuclear” y que sin acuerdo en ese punto no habrá negociación posible.

“Irán no tendrá un arma nuclear. Si no están de acuerdo, no habrá acuerdo. Nunca habrá un acuerdo. Irán no tendrá un arma nuclear y vamos a recuperar el uranio, ya sea que nos lo devuelvan o lo tomaremos nosotros mismos” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En un mensaje difundido el 13 de abril desde la Casa Blanca, Trump rechazó lo que calificó como “chantaje” iraní en el Estrecho de Ormuz y presumió el excedente petrolero de Estados Unidos, asegurando que supera a Arabia Saudita y Rusia.

La advertencia de Donald Trump se da en medio de la creciente tensión con Teherán.

Trump rechaza “chantaje” de Irán en Ormuz y presume excedente petrolero de Estados Unidos

El presidente Donald Trump lanzó advertencias a Irán en donde enfatizó primero que Estados Unidos recuperará el llamado “polvo nuclear” —el uranio altamente enriquecido enterrado bajo escombros de instalaciones como Isfahán- “por las buenas o por las malas”.

De igual manera, advirtió que Estados Unidos no permitirá que Irán chantajee o extorsione al mundo con el control del Estrecho de Ormuz, clave para el transporte global de petróleo por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial.

El mismo que ha sido motivo de bloqueos, cobros y amenazas recientes entre Irán y Estados Unidos:

“No podemos permitir que un país haga chantaje o extorsione al mundo porque eso es lo que están haciendo, están chantajeando realmente al mundo. No vamos a permitir que eso ocurra.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En un mensaje difundido por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, Trump enfatizó que Estados Unidos cuenta con un excedente masivo de petróleo y gas, superando incluso a Arabia Saudita y Rusia.

Además, anunció que varios barcos se dirigen actualmente a puertos estadounidenses “para cargar el mejor petróleo” del país, en un claro impulso a las exportaciones bajo su agenda America First.