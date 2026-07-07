María Alejandra Jaramillo López, conocida como “La Caramelo”, es una destacada conductora, actriz, modelo, empresaria e influencer ecuatoriana, nacida el 13 de diciembre de 1992 en Esmeraldas, Ecuador.

Con más de dos décadas de trayectoria, ha trabajado en cadenas como Gamavisión y Ecuavisa, y actualmente es panelista en ¡Siéntese quien pueda! de TelevisaUnivision.

Fundadora de Mundo Keto, cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram.

En 2026 se volvió tendencia tras burlarse de la eliminación de México en el Mundial.

Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión (@ale_jaramillo / Instagram )

¿Quién es Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión?

María Alejandra Jaramillo López, conocida popularmente como “La Caramelo”, es una reconocida conductora, actriz, modelo, empresaria e influencer ecuatoriana.

Nació el 13 de diciembre de 1992 en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, ha consolidado una carrera de más de dos décadas en el mundo del espectáculo.

Fuera de las pantallas, Alejandra Jaramillo es una activa creadora de contenido con más de 4 millones de seguidores en Instagram.

Alejandra Jaramillo se convirtió en tendencia y blanco de críticas tras burlarse de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Sus publicaciones celebrando el triunfo de Inglaterra y sus bromas sobre haber “salado” la camiseta de México generaron una ola de indignación entre los aficionados mexicanos.

Quienes incluso han pedido su renuncia a Univisión, argumentando una falta de respeto hacia el público que ha impulsado su carrera en el extranjero.

¿Cuántos años tiene Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión?

Alejandra Jaramillo tiene 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión?

La pareja actual de Alejandra Jaramillo es Beta Mejía (Jonathan Mejía), un reconocido influencer, creador de contenido y atleta de alto rendimiento colombiano.

Consolidaron su popularidad como pareja al participar juntos en la primera temporada del reality show de convivencia ¿Apostarías por mí?, del cual se coronaron ganadores en marzo de 2026.

Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión (@ale_jaramillo / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión?

Alejandra Jaramillo es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión?

Alejandra Jaramillo tiene un hijo llamado Sebastián Muñoz Jaramillo, fruto de su relación con el bailarín ecuatoriano Justin Muñoz, con quien mantiene una buena relación, pese a su separación.

¿Qué estudió Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión?

Desde muy joven, Alejandra Jaramillo enfocó su vida y formación al ámbito del espectáculo.

¿En qué ha trabajado Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión?

Alejandra Jaramillo comenzó su carrera a una edad temprana destacando en diversos medios tanto en su país natal como en el mercado hispano de Estados Unidos.

Debutó a los 12 años en el programa infantil Magneto. A los 15 años ya lideraba el programa Destino Aventura y posteriormente trabajó en cadenas como Gamavisión, donde condujo programas como Te tomaste la noche, El matinal y Guerra de sueños.

Alcanzó una gran popularidad como presentadora del matutino En Contacto en la cadena Ecuavisa. En su faceta como actriz, obtuvo su primer papel protagónico en 2020 en la telenovela Sí se puede.

En 2021, tras el asesinato de su entonces pareja, el actor Efraín Ruales, se mudó a Miami para buscar nuevas oportunidades. Actualmente es panelista y conductora del programa ¡Siéntese quien pueda! de la cadena TelevisaUnivision.

Alejandra Jaramillo es fundadora de “Mundo Keto”, una marca que promueve un estilo de vida saludable basado en el ejercicio y la alimentación cetogénica.