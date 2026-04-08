El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este fin de semana a Islamabad, Pakistán, para iniciar las primeras negociaciones de paz con Irán tras el alto el fuego de dos semanas anunciado por el presidente Donald Trump.

La Casa Blanca confirmó que las pláticas comenzarán el sábado 11 de abril de 2026, con Vance como figura principal del equipo negociador.

Pakistán funge como mediador clave en este proceso, que busca consolidar el cese de hostilidades y reabrir rutas marítimas estratégicas.

Comienzan negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán con Vance y Kushner a la cabeza

Tal y como se reveló, JD Vance, Witkoff y Jared Kushner viajarán a Islamabad para las primeras negociaciones de paz en persona con Irán tras el alto el fuego de dos semanas que instruyó el presidente estadounidense Donald Trump.

El anuncio lo reveló este miércoles 8 de abril la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien confirmó que las pláticas iniciarán el sábado en Islamabad, capital paquistaní, con Vance como posible figura principal del equipo negociador estadounidense.

Cabe recordar que Pakistán ha fungido como mediador clave en las conversaciones de alto nivel entre Washington y Teherán, tras un reciente conflicto que incluyó ataques y tensiones en el Estrecho de Ormuz, y que tras esto, se acordó un cese al fuego.

Fuentes diplomáticas indican que Irán habría mostrado preferencia por tratar directamente con Vance, rechazando en etapas previas a Steve Witkoff y Kushner como interlocutores principales.

De momento, la delegación estadounidense busca avanzar hacia un acuerdo duradero que consolide el cese de hostilidades, reabra rutas marítimas clave y resuelva disputas regionales pendientes.

Hasta el momento, se maneja la posibilidad de un alto el fuego extendido de hasta 45 días como parte de las primeras fases.