El gobierno de Irán rechazó que esté dispuesto a entregar sus reservas de uranio enriquecido a Estados Unidos, como lo aseguró el presidente Donald Trump.

“El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar” Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán

Así lo sentenció el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, durante una entrevista en televisión en la que negó las aseveraciones que hizo el presidente de Estados Unidos.

En las negociaciones entre ambos países, se ha puesto sobre la mesa la exigencia de Estados Unidos para que Irán abandone su arsenal de uranio a cambio de un desbloqueo de fondos millonarios.

Irán niega que vaya a transferir uranio a Estados Unidos pese a dichos de Trump

El 16 de abril, el presidente Donald Trump, afirmó que Irán había “aceptado entregar su uranio enriquecido” a Estados Unidos como parte de un acuerdo nuclear que está en plena negociación.

Sobre ello, sostuvo que el gobierno iraní ya había “accedido a todo” y que el material nuclear sería retirado en breve, sin embargo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Irán rechazó la versión.

Lo anterior debido a que el portavoz del organismo, Esmail Baqai, declaró en televisión nacional que el uranio enriquecido de Irán no va a ser llevado a ningún otro lugar.

“Una transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones” Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán

Incluso, al hablar sobre los asuntos que se han abordado en las negociaciones, expuso que una posible “transferencia del uranio enriquecido” no se ha planteado como una posibilidad en los encuentros.

Por el contrario, explicó que en las negociaciones se han centrado en poner fin a la guerra y por ende, en un amplio abanico de temas vinculados con las posibles salidas al conflicto bélico.

Donald Trump afirma que Irán entregará uranio enriquecido (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Israel afirma que entrega de uranio sí se ha planteado en negociaciones

A pesar de que el gobierno de Irán rechazó que esté contemplando la posibilidad de transferir sus reservas de uranio a Estados Unidos, autoridades de Israel señalan que el tema sí se ha planteado.

Sobre ello, medios locales han reportado que en las negociaciones se ha introducido un componente relacionado con una negociación en la que se incluye el tema del uranio.

Uranio (Wikipedia)

En específico, los informes señalan que Estados Unidos ha ofrecido desbloquear 20 mil millones de dólares de fondos iraníes congelados, a cambio de que la nación persa abandone sus reservas.

En la negociación, se explica, Estados Unidos también ha abierto la posibilidad para que Irán mantenga sus reactores de investigación nuclear para producir isótopos médicos, pero todo en la superficie.