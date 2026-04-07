Ante las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno de Irán advirtió que podría responder con ataques contra infraestructura estadounidense en Medio Oriente, incluidos centros de datos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial.

El mensaje surge después de que Trump lanzara una advertencia directa al gobierno iraní, señalando que Estados Unidos podría “acabar con la civilización” del país si no cumple con ciertas demandas de Washington, entre ellas permitir el tránsito internacional en el estrecho de Ormuz.

Ante estas declaraciones, autoridades iraníes aseguraron que responderán con ataques contra infraestructura energética, centrales eléctricas y sistemas de tecnología de la información y comunicaciones de Estados Unidos ubicados en Medio Oriente.

Get ready for tonight. pic.twitter.com/m7GPi3kztb — Iran Army Media (@IranArmyMedia) April 7, 2026

Irán advierte posibles ataques contra centros de datos de inteligencia artificial

En su respuesta a las amenazas de Trump, Irán también mencionó la posibilidad de atacar proyectos tecnológicos estratégicos de Estados Unidos en la región.

Entre ellos destacó el proyecto Stargate UAE, ubicado en Abu Dhabi, un centro de datos de inteligencia artificial de aproximadamente 1 gigawatt de capacidad, anunciado en mayo de 2025 con la participación de empresas estadounidenses.

Aunque la instalación aún se encuentra en construcción, el proyecto ha sido respaldado por figuras destacadas del sector tecnológico y financiero como:

Marc Rowan, CEO de Apollo Global Management

Jensen Huang, CEO de Nvidia

Sam Altman, CEO de OpenAI

Satya Nadella, CEO de Microsoft

David Solomon, CEO de Goldman Sachs

Como parte de su advertencia, Irán incluso difundió la ubicación del centro de datos y afirmó que su gobierno tomará “todas las medidas necesarias” para responder a las declaraciones del presidente estadounidense.

¿Qué pide Estados Unidos a Irán?

En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump ha planteado algunas condiciones para reducir el conflicto, entre ellas:

Renuncia de Irán al desarrollo o posesión de armas nucleares

Garantizar la reapertura y libre tránsito en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo

Sin embargo, la confrontación entre ambos países continúa aumentando. Desde el pasado 28 de febrero, la región permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos ataques o represalias que podrían ampliar la crisis en Medio Oriente.