Shehbaz Sharif ha sido primer ministro de Pakistán desde 2024 y fue quien propuso un plazo de dos semanas de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

El martes 7 de abril, Donald Trump amenazó con atacar a Irán si no abría el estrecho de Ormuz, por lo que Shehbaz Sharif propuso el diálogo e interrumpir los ataques durante dos semanas.

¿Quién es Shehbaz Sharif? El primer ministro de Shehbaz Sharif

Mian Muhammad Shehbaz Sharif es un político y empresario originario de Panyab Occidental, actual primer ministro de Pakistán.

Shehbaz Sharif ha sido el principal intermediario en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, quienes iniciaron una ofensiva el 28 de febrero de 2026.

Primer ministro de Pakistan (Especial)

¿Qué edad tienen Shehbaz Sharif?

Shehbaz Sharif nació el 23 de septiembre de 1951; actualmente tiene 74 años de edad.

¿Quién es la esposa de Shehbaz Sharif?

Shehbaz Sharif se ha casado tres veces y su actual esposa es Tehmina Durrani.

¿Qué signo zodiacal es Shehbaz Sharif?

Shehbaz Sharif es Libra.

¿Cuántos hijos tiene Shehbaz Sharif?

Shehbaz Sharif tiene cinco hijos:

Hamza Shahbaz Sharif

Suleman Shahbaz Sharif

Javerya Sharif

Rabia Sharif

Khadija Shehbaz Sharif

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán (Especial )

¿Qué estudió Shehbaz Sharif?

Shehbaz Sharif estudió en Government College University de Lahore.

¿En qué ha trabajado Shehbaz Sharif?

Shehbaz Sharif proviene de una familia de políticos e industriales, fue primer ministro de Pakistán de 2022 a 2023 y posteriormente retomó el cargo en 2024 hasta la actualidad.

En febrero de 2018, Shehbaz Sharif fue presidente interino de la Liga Musulmana de Pakistán.

Posteriormente fue ministro principal interino de Panyab y fue elegido miembro de la Asamblea Provisional.