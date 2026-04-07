Donald Trump, presidente de Estados Unidos lanzó una fuerte amenaza que desató la alarma en Irán a través de la red social, Truth Social.

Con la contundente frase “esta noche morirá una civilización”, Trump alertó de posibles nuevos ataques a Irán ante las tensiones por el estrecho de Ormuz.

Aunque no dio más detalles al respecto de lo que podrían realizar las tropas estadounidenses, antes había declarado que podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán.

Donald Trump amenaza a Irán con "esta noche morirá toda una civilización" (Especial)

Donald Trump pone en duda ataques a Irán por cambio de régimen

Ante la dura amenaza de Donald Trump, el mismo presidente de Estados Unidos pone en duda los ataques a Irán, por un supuesto cambio de régimen, señala.

Aunque no se sabe si se trata de alguna especie de indirecta, el presidente estadounidense asegura que en este cambio de régimen es completo, total y dónde permanecen “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”.

Lo anterior, Trump ve como una ventaja este cambio, lo que podría generar otro tipo de respuesta de Estados Unidos hacia Irán.

Sin embargo, Trump reiteró que depende de la respuesta que pueda darle Irán para conocer su respuesta esta noche y si atacará a infraestructuras iraníes.

¿Qué condiciones pide Estados Unidos a Irán para un alto al fuego?

Aunque Trump no ha dejado en claro por completo cuáles serían sus condiciones para un alto al fuego con Irán, en declaraciones para periodistas de su país, ha asegurado que solo podría aceptar un acuerdo que lo beneficie a él.

Además entre las otras condiciones que pide Trump son:

Renuncia de Irán a poseer un arma nuclear

Reapertura del estrecho de Ormuz

Cabe recordar que el ultimátum que dio Donald Trump a Irán concluye este martes 7 de abril a las 20:00 horas, tiempo local de Washington, Estados Unidos.