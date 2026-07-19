La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se convirtió en un escenario de alta diplomacia internacional con la presencia de:

Así fue el palco de honor con líderes políticos en la final España vs Argentina (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

En el palco de honor, bajo cristal blindado, se reunieron líderes de Norteamérica y Europa, encabezados por Donald Trump, Claudia Sheinbaum, Mark Carney, y la delegación española con el rey Felipe VI, la reina Letizia y Pedro Sánchez.

La jornada reflejó tanto la relevancia política del T-MEC como las tensiones bilaterales entre Estados Unidos y España.

Así fue el palco de honor con líderes políticos en la final España vs Argentina (Matt Slocum / AP Photo/Matt Slocum)

La cúpula de Norteamérica y el T-MEC en la final del Mundial 2026

El centro del palco estuvo presidido por Donald Trump, quien estuvo acompañado por la primera dama, Melania Trump.

A su lado, se ubicaron los representantes de las otras dos naciones coanfitrionas del torneo: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Así fue el palco de honor con líderes políticos en la final España vs Argentina (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Esta alineación no fue casual, ya que los tres países socios del T-MEC aprovecharon el evento para reforzar su coordinación y colaboración en temas clave como el comercio regional, la migración y la seguridad.

Para Sheinbaum y Trump, este representó su segundo encuentro presencial oficial desde que ambos asumieron sus respectivos cargos.

Así fue el palco de honor con líderes políticos en la final España vs Argentina (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

La delegación española y las tensiones diplomáticas

En el otro extremo del palco, la delegación de España ocupó sus asientos siguiendo un estricto protocolo.

La comitiva estuvo encabezada por el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y la reina Letizia.

Junto a ellos se encontraba el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

Así fue el palco de honor con líderes políticos en la final España vs Argentina (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

La presencia de Pedro Sánchez y los reyes generó gran expectación debido a la reciente escalada de tensión bilateral entre España y Estados Unidos.

Pese a que Donald Trump ha sido crítico con el Ejecutivo español en foros como la OTAN, el protocolo se mantuvo y el mandatario estadounidense saludó a la comitiva europea.

Incluso se documentó una conversación entre Pedro Sánchez y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, durante las actividades previas al partido.

Gianni Infantino, el anfitrión deportivo, y la ausencia de Javier Milei

Como máxima autoridad del fútbol mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ocupó un lugar central junto a su esposa, Leena Al Ashqar.

Gianni Infantino fue el encargado de recibir a los mandatarios en la ceremonia de clausura, tras haber extendido las invitaciones oficiales.

Por otro lado, la gran ausencia de la tarde fue la del presidente de Argentina, Javier Milei.

A pesar de que su selección disputaba el título, Javier Milei decidió no asistir a la cita alegando motivos de superstición.

No obstante, Donald Trump se refirió a él durante una entrevista previa al juego, calificándolo como un “buen amigo” que está realizando un “gran trabajo”.