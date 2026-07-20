Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, rechazó la propuesta de restringir el derecho al voto con base en el nivel educativo, planteada por Natalia Torres, abogada y profesora de la Universidad Panamericana.

Durante su conferencia matutina de este lunes 20 de julio de 2026, la mandataria defendió que el sufragio es un derecho universal y que todos los ciudadanos tienen el mismo valor al momento de votar, sin importar su nivel de estudios, condición económica, edad o lugar de residencia.

“Fíjense, el voto es quizá el momento más democrático del día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que el de la persona menos acaudalada: un voto cada uno. Es igual el voto de quien vive en Baja California que el de quien vive en Yucatán; es un voto. Es igual el voto del que tiene 18 años de edad que el del que tiene 90 años” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de Sheinbaum surgieron luego de que la postura de Natalia Torres se viralizara en redes sociales y generara un amplio debate sobre el derecho al voto en México.

¿Qué dijo Natalia Torres sobre restringir el voto por nivel educativo?

Durante su participación en el pódcast “Leo y Nacho”, Natalia Torres, abogada y profesora de Teoría Constitucional en la Universidad Panamericana, sostuvo que “no todos deberían votar”, una opinión que fue ampliamente criticada en redes sociales y calificada por diversos usuarios como clasista.

Como parte de su planteamiento, propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) impartiera cursos obligatorios sobre el funcionamiento de los tres Poderes de la Unión y las atribuciones de los distintos cargos de elección popular, entre ellos:

Presidencia de la República.

Senadurías.

Diputaciones.

Regidurías.

Poder Judicial.

Asimismo, planteó que, al finalizar dichos cursos, los ciudadanos presentaran un examen y que únicamente quienes lo aprobaran pudieran obtener su credencial para votar.

Según explicó, esta medida permitiría que la ciudadanía identificara con mayor facilidad propuestas de campaña que excedan las facultades legales de un cargo público y fortaleciera el conocimiento de los derechos político-electorales.

Las declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que la propuesta vulneraría el derecho al voto y excluiría a sectores de la población con menor acceso a la educación.

Sheinbaum recuerda que todos son iguales ante la ley

Al responder sobre este tema, Claudia Sheinbaum reiteró que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que nadie puede ser excluido del ejercicio del voto por razones económicas, educativas o sociales.

“Todos somos iguales ante la ley y, si todos somos iguales, todos tenemos derecho a ejercer un derecho fundamental, que es decidir quién nos gobierna” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta también criticó otra propuesta relacionada con el sistema electoral, presentada por Javier Albarrán, joven militante del PAN, quien planteó un “voto por familia”, una iniciativa que, según Sheinbaum, daría a entender que el sufragio sería ejercido únicamente por el hombre como representante del hogar.