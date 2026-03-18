Felipe VI es el actual rey de España y jefe de Estado desde el 2014, cuando asumió el trono tras la abdicación de su padre. Su figura ha estado ligada tanto a la representación institucional del país como a las Fuerzas Armadas. Si quieres conocer más sobre su vida y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Felipe VI de España?

Felipe VI de España es el rey de España, nació como Felipe de Borbón y Grecia en Madrid, hijo del emérito Juan Carlos I y la reina Sofía.

Antes de convertirse en monarca, ostentó el título de Príncipe de Asturias, heredero de la Corona española. Como jefe de Estado, sus funciones son principalmente representativas, arbitrales y de moderación dentro del sistema constitucional español.

¿Qué edad tiene Felipe VI de España?

Felipe VI de España nació el 30 de enero de 1968, por lo que actualmente tiene 58 años.

¿Felipe VI de España tiene esposa?

Sí, desde el 2004 Felipe VI está casado con Letizia Ortiz.

¿Qué signo zodiacal es Felipe VI de España?

Al haber nacido el 30 de enero, Felipe VI es Acuario, signo que se caracteriza por ser independiente, original y visionario.

¿Felipe VI de España tiene hijos?

Sí, junto a Letizia Ortiz, Felipe VI tiene 2 hijas: Leonor y Sofía de Borbón.

¿Qué estudió Felipe VI de España?

Felipe VI de España cuenta con una formación académica y militar:

Estudios básicos en el Colegio Santa María de los Rosales

Formación militar en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire

Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid

Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown

¿En qué ha trabajado Felipe VI de España?

La trayectoria de Felipe VI de España se ha centrado en el servicio público, destacando cargos como: