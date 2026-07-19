En la previa de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, los referentes de la Albiceleste cumplieron con un ritual que ya es tradición: Lionel Messi, Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, compartieron mates y charlas en la concentración.

“Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca. Estamos juntos”. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la asociación del fútbol argentino

La fotografía, publicada en redes sociales, reafirma una cábala innegociable que nació en la Copa América 2021 y se repitió antes de cada conquista del ciclo Lionel Scaloni.

Hoy, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio “Chiqui” Tapia mantienen intacta la ilusión de la cuarta estrella.

Una tradición de la Federación de Argentina nacida en el éxito

La costumbre de realizar este posteo antes de los partidos definitorios no es nueva; se originó durante la Copa América 2021, el torneo que cortó la racha de 28 años sin títulos para la Albiceleste.

Desde aquel triunfo en el Maracaná, la secuencia de mates y fotos se repitió antes de cada gran éxito del ciclo de Lionel Scaloni, incluyendo la Finalissima, la Copa América 2024 y la histórica conquista de la tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022.

Con la ilusión de la cuarta estrella

La coincidencia entre este ritual y la obtención de trofeos ha reforzado su valor simbólico para los jugadores y la dirigencia, quienes avanzan “con la ilusión como estandarte”.

En las horas previas al choque contra España, donde Argentina busca el bicampeonato mundial y su cuarta corona histórica, el respeto por las costumbres se mantiene intacto como una forma de mantener la unión del grupo.

Mientras Argentina aguarda el pitazo inicial, Lionel Messi y Rodrigo De Paul ya cumplieron con su parte del libreto fuera de la cancha, reafirmando que, en el mundo del fútbol argentino, las cábalas son tan importantes como la táctica.