La gran final del Mundial 2026 será el esperado duelo entre España y Argentina, este domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Partido: España vs Argentina

Fase: Final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Domingo 19 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nueva York Nueva Jersey

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

El encuentro será transmitido por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, y definirá al campeón tras las victorias de España sobre Francia y de Argentina frente a Inglaterra en semifinales.

España vs Argentina promete ser histórico, con dos selecciones que llegan en gran forma y con figuras decisivas.

España vs Argentina: Hora para ver el partido de la final del Mundial 2026

El domingo 19 de julio de 2026 será el partido España vs Argentina por la final del Mundial 2026.

España vs Argentina: Canal para ver el partido de la final del Mundial 2026

España vs Argentina iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las plataformas Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.

Partido: España vs Argentina

Fase: Final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Domingo 19 de julio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nueva York Nueva Jersey

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

España vs Argentina: fecha, hora y dónde se juega la final del Mundial 2026. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

¿Cómo clasificaron España y Argentina a semifinales del Mundial 2026?

España y Argentina avanzaron a la final del Mundial 2026, en la que se medirán por el título este domingo 19 de julio en Nueva York.

España eliminó a Francia, mientras que Argentina dejó en el camino a Inglaterra para citarse en la final del torneo.