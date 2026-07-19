Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, invitó a Donald Trump a salir del podio para dejar a la selección de España, ganadora del Mundial 2026, celebrar, pero el presidente de Estados Unidos permaneció presente.

Aunque Infantino corrió para sacar a Donald Trump del cuadro que retrata a la selección de España celebrando su segunda Copa del Mundo, el momento no pasó desapercibido.

Donald Trump no quiso abandonar el podio para que España celebrara su triunfo en el Mundial 2026

La selección de España recibió su medalla de las manos de Infantino y Donald Trump desde el podio por ser los campeones del Mundial 2026, pero minutos después se vivió un bochornoso momento.

Las cámaras a nivel mundial captaron el momento en que Donald Trump se negó a abandonar el podio para dejar que la selección de España celebrara su segunda victoria ante el torneo de la FIFA.

Donald Trump y Gianni Infantino interrumpen celebración de España como campeón del Mundial 2026. (Jackquelyn Martin/AFP / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Tras entregar la Copa del Mundo en manos de Trump e Infantino, el presidente de Estados Unidos permaneció en la extrema izquierda del podio, mientras el presidente de la FIFA se fue al otro extremo.

Sin embargo, el momento previo a la celebración se vio interrumpido cuando Infantino corrió hacia Trump y le habría pedido entre risas salir del podio para permitir que España celebrara, pero él simplemente permaneció ahí.

Luego de que el cuerpo técnico de España y los seleccionados celebraron entre brincos, gritos y papelitos, Donald Trump decidió entonces sí salir del podio junto a Gianni Infantino.