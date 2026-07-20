La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hubo ninguna falta de respeto por parte de Argentina tras la final del mundial 2026.

Desde su conferencia mañanera del 20 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum respondió a la polémica que se generó durante la entrega de medallas y trofeos tras el partido Argentina vs España donde la selección española resultó ganadora.

Sheinbaum aclara que no hubo ninguna falta de respeto de Argentina en la final del Mundial

Claudia Sheinbaum aclaró que, pese a que se transmitieron algunas imágenes que parecían una “falta de respeto”, esto no ocurrió.

De acuerdo con la presidenta, la selección de Argentina estaba concentrada en lo que había vivido y en ningún momento ocurrieron hechos que puedan señalarse como una falta de respeto.

“Pasaron algunas escenas como si hubiera habido una falta de respeto, en ningún momento. Ellos iban concentrados en lo que habían vivido” Claudia Sheinbaum

La presidenta también señaló que todos estaban emocionados por el resultado final, donde los jugadores de España se mostraron entusiasmados por recibir sus medallas y la copa del Mundial 2026.

“Ya entrando pues obviamente…están emocionados, están entusiasmados, están pensando en fútbol, reciben con alegría la medalla y después el premio” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que la selección de Argentina mostró un sentido de tristeza por no haber ganado, cosa que calificó como “lo más natural del mundo”.

“La selección Argentina, normal, natural, pues tenía este sentido de tristeza por no haber sido campeones, es lo más natural del mundo y pues Messi también particularmente iba muy concentrado” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que la presidenta de México entregó el Balón de Oro al español Rodrigo Hernández Cascante, conocido como Rodri durante la ceremonia de premiación.