Rodri Hernández es un futbolista y actual ganador del Balón de Oro del Mundial 2026, tras ser titular de la Selección de España en la final contra Argentina.

El mediocampista jugó ocho partidos de la Copa del Mundo y suma su título a la FA Cup y Copa de la Ligua, la cual consiguió con el Manchester City.

¿Quién es Rodri Hernández? Futbolista de España

Rodrigo Hernández Cascante, conocido como Rodri, nació en Madrid, España. Actualmente forma parte del Manchester de la Premiere League.

Está en la Selección de España desde 2018 y en el Mundial de 2026 formó parte del equipo que ganó la Copa del Mundo.

Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024. (Michel Euler / AP)

¿Qué edad tiene Rodri Hernández?

Rodri Hernández nació el 22 de junio; actualmente tiene 30 años.

¿Quién es la esposa de Rodri Hernández?

Rodri Hernández es pareja de Laura Iglesias y llevan juntos 10 años juntos.

¿Qué signo zodiacal de Rodri Hernández?

Rodri Hernández es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Rodri Hernández?

Rodri Hernández no tiene hijos.

Sheinbaum entregó el Balón de Oro del Mundial 2026 a Rodri Hernández (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

¿Qué estudió Rodri Hernández?

Rodri Hernández estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I de Castellón.

¿En qué ha trabajado Rodri Hernández?

Rodri Hernández inició su carrera como futbolista en las filas del CD Villanueva de la Cañada, donde estuvo hasta los 10 años de edad.

En 2012 inició su primera temporada como parte de la liga juvenil en el Villarreal C.F. En 2018 formó parte del Atlético de Madrid y debutó en la supercopa de Europa ante el Real Madrid.

Ese mismo fue convocado para ser parte de la Selección de España y en 2024 lo convocaron para ser parte de la Eurocopa.

El 2019 firmó con el Manchester y ganó por primera vez la Liga de Campeones de la UEFA.