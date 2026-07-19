Lakshmi Niwas Mittal es un empresario e industrial de origen indio, reconocido como una de las figuras más influyentes de la industria siderúrgica mundial.

Actualmente es presidente ejecutivo de ArcelorMittal, una de las mayores compañías productoras de acero del mundo. Además, participa en consejos de administración de importantes empresas internacionales y mantiene inversiones en el ámbito deportivo.

¿Quién es Lakshmi Mittal?

Lakshmi Mittal es un empresario indio considerado uno de los mayores referentes de la industria siderúrgica global. Su estrategia empresarial se basó en adquirir plantas de acero con problemas financieros para modernizarlas y convertirlas en operaciones rentables.

Entre sus principales logros destaca la creación de ArcelorMittal, empresa surgida de la fusión entre Mittal Steel y Arcelor en 2006, además de haber recibido el Padma Vibhushan, uno de los máximos reconocimientos civiles otorgados por el Gobierno de la India por su contribución al desarrollo económico e industrial.

¿Qué edad tiene Lakshmi Mittal?

Lakshmi Niwas Mittal nació el 15 de junio de 1950, por lo que actualmente tiene 76 años.

¿Lakshmi Mittal tiene pareja?

Sí. Está casado con la empresaria india Usha Mittal, quien ha acompañado su trayectoria empresarial durante varias décadas y participa en distintas iniciativas filantrópicas impulsadas por la familia.

¿Qué signo zodiacal es Lakshmi Mittal?

Lakshmi Mittal nació el 15 de junio, por lo que pertenece al signo Géminis. Este signo corresponde al elemento aire y suele asociarse con personas comunicativas, versátiles, analíticas y con facilidad para la negociación.

¿Lakshmi Mittal tiene hijos?

Sí. Lakshmi Mittal tiene dos hijos:

Aditya Mittal, actual director general (CEO) de ArcelorMittal.

Vanisha Mittal Bhatia, empresaria y miembro de la familia Mittal.

¿Qué estudió Lakshmi Mittal?

Lakshmi Mittal realizó su formación académica en la India, donde se especializó en comercio y administración.

Su preparación incluye:

Licenciatura en Comercio (Bachelor of Commerce) por St. Xavier’s College, institución afiliada a la Universidad de Calcuta.

Educación básica y media en Shri Daulatram Nopany Vidyalaya, en Calcuta.

¿En qué ha trabajado Lakshmi Mittal?

Lakshmi Mittal es reconocido mundialmente por su liderazgo en la industria del acero y por haber encabezado uno de los procesos de consolidación empresarial más importantes del sector.

Su trayectoria profesional incluye: