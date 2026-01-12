Tim Walz, gobernador de Minnesota, acude al lugar donde murió Renee Good luego de que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Esto luego de que la muerte de Renee Nicole Good ha desatado una serie de protestas en Estados Unidos por las acciones contra los migrantes.

Tim Walz, gobernador de Minnesota, acude al lugar donde murió Renee Good tras ser baleada por un agente de ICE

A través de sus redes sociales, Tim Walz, gobernador de Minnesota, se dejó ver en el lugar donde Renee Good recibió un disparo mortal durante un operativo de control de inmigración del ICE en Minneapolis.

Tim Walz acude al lugar donde murió Renee Good tras ser baleada por un agente de ICE (@GovTimWalz / X )

En la imagen que compartió el propio Tim Walz en sus redes sociales, se le pudo ver acompañado por su esposa.

Tim Walz compartió la publicación de su visita a Minneapolis con el mensaje: “Que descanse en paz”.

El gobernador de Minnesota ha pedido públicamente mayor transparencia y participación del estado en la investigación.

Tim Walz ha instado a la calma en medio de las protestas y la creciente tensión tras la muerte de Renee Good.

Las autoridades federales no han anunciado si el agente de ICE involucrado enfrentará cargos, por el momento la investigación continúa en curso.

Gobernador Tim Walz pide unidad y rendición de cuentas luego de que Renee Good fue baleada por un agente de ICE

En medio de la tensión por la muerte de Renee Good, Tim Walz emitió una declaración contundente.

Describió la muerte de Renee Good como una trágica consecuencia de un “gobierno imprudente diseñado para generar miedo y conflicto”.

Tim Walz expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Renee Good y condenó las acciones federales y exigiendo rendición de cuentas.

“Llevamos semanas advirtiendo que estas operaciones peligrosas y sensacionalistas representan una amenaza para la seguridad pública. Lo que estamos viendo es una gestión basada en la telerrealidad, y el miércoles, esa imprudencia le costó la vida a alguien” Tim Walz

Instó a los residentes a mantenerse unidos, pese a que la ira y el dolor son generalizados en Minnesota.

El gobernador prometió que su administración buscaría la rendición de cuentas y la justicia mediante acciones legales y no mediante la violencia.

En honor a Renee Nicole Good, el gobernador Tim Walz proclamó el viernes 9 de enero de 2026 Día de la Unidad estatal.