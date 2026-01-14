El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre el asesinato de Renee Good, quien fue abatida a tiros por un agente del ICE durante un operativo, al señalar que creía que “era una buena persona”.

“Apostaría a que ella, en circunstancias normales, era una persona muy sólida y maravillosa” Donald Trump

El gobierno de Donald Trump se ha mostrado firme en defender la actuación del ICE, e, incluso, en un principio responsabilizó a Renee Good de haber provocado que uno de los uniformados la abatiera el 7 de enero de 2026, en Minneapolis.

En entrevista con la “CBS Evening News”, el presidente Donald Trump dijo que, aunque Renee Good era una “buena persona”, sus “acciones fueron bastante duras”, en referencia al desencuentro que la mujer tuvo con el ICE.

“Apostaría a que ella, en circunstancias normales, era una persona muy sólida y maravillosa. Pero, ya sabes, sus acciones fueron bastante duras”, dijo Donald Trump en televisión nacional.

Además, añadió que su gobierno intenta reforzar las medidas contra migrantes ilegales, lo cual no ha sido sencillo para el ICE porque “su trabajo se está volviendo muy, muy difícil.”

Las primeras versiones aseguraban que el agente del ICE disparó contra Renee Nicole Good en defensa propia; no obstante, videos sobre el hecho evidenciaron que la mujer no atentó contra la vida del uniformado.

Sobre este hecho, Timothy Ganger, padre de Renee Good y partidario de Trump, dijo sentirse destrozado porque la administración de Donald Trump llamó rápidamente a su hija como “una terrorista doméstica”, sin tener certeza del hecho.