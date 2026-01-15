En sus redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz publicó un comunicado alzando la voz ante las protestas en Minneapolis y la amenaza de Donald Trump de ejecutar la Ley de Insurrección.

““Hago un llamamiento directo al presidente: Bajemos la temperatura. Detengamos esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos.“” Tim Walz, gobernador de Minnesota

¿Qué dijo Tim Walz a Donald Trump tras amenazas con la Ley de Insurreccióm?

Después de que Donald Trump se pronunciara en su red social Truth revelando que usaría la Ley de Insurrección para detener las protestas en Minneapolis que surgieron en contra de los agentes de ICE, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, alzó la voz.

Tim Walz, gobernador de Minnesota, hace un llamado a Donald Trump (@GovTimWalz / X)

Pues en sus cuentas de redes sociales, Tim Walz hizo un llamado directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde le pide “calmar la temperatura” y detener la campaña de represalias.

Pero además, en el comunicado de Walz, también hizo un llamado a los ciudadanos de Minneapolis alentándolos a alzar la voz pese a que sea una situación que de miedo pues “eso es lo que él quiere”:

“Sé que esto da miedo. Podemos, y debemos, alzar la voz con urgencia, pero también con calma. No podemos avivar las llamas del caos. Eso es lo que él quiere.” Tim Walz

Cabe mencionar que la Ley de Insurrección con la que Trump amenazó para “poner fin” a las protestas en Minneapolis contra ICE este 15 de enero, le permite desplegar acciones militares ya sea por solicitudes de gobernadores o si es que el presidente lo considera necesario.