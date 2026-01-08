El miércoles 7 de enero se registró un tiroteo durante operativo antimigrante de ICE en Minneapolis que cobró la vida de Renne Nicole Godd, ciudadana estadounidense.

Tras el asesinato, autoridades federales han defendido las acciones del agente que disparó contra la mujer y Donald Trump ha ordenado un nuevo despliegue de agentes en la zona.

Minneapolis vivirá la mayor presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza

De acuerdo con documentos obtenidos por The New York Times, la administración de Donald Trump ha ordenado el despliegue de más de 100 agentes y oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza.

Ahora, se espera que la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis se prolongue durante el segundo fin de semana de enero.

ICE de Estados Unidos (ICE)

Según los documentos, el Departamento de Seguridad Nacional suspenderán operaciones de agentes en Chicago y Nueva Orleans que serán movilizados a Minnesota.

Asimismo, se planea enviar un arsenal de armas no letales que se encuentran almacenadas en Chicago para el despliegue que de este fin de semana.

Se espera que los agentes federales que serán desplegados regresen a sus ciudades el domingo 11 de enero.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido mayor comentario respecto a sus planes con esta movilización en Minnesota.