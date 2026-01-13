Algo que llamó la atención de los pasados Globos de Oro 2026 en Estados Unidos, fueron los pines que algunos actores y actrices portaron durante la gala, los cuales traían la leyenda “Sé bueno”.

Estos pines no solo era un detalle estético de actores y actrices en los Globos de Oro 2026, eran parte de una protesta por la situación política de Estados Unidos.

Mark Ruffalo crítica a Donald Trump en los Globos de Oro 2026 (Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Qué significa la protesta “Sé bueno” en los Globos de Oro 2026?

“Sé bueno” es la consigna que tomaron actores y actrices en los Globos de Oro 2026 para protestar por el asesinato de Renée Nicole Macklin-Good a manos de un agente de ICE.

En inglés, “Sé bueno” se escribe “Be Good”, haciendo referencia al apellido de la poeta asesinada el pasado 7 de enero de 2026.

El portar esta clase de pines durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026 fue una manera de visibilizar la inconformidad con todo lo que está pasando en Estados Unidos.

Principalmente con las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, así como con las acciones de ICE, que son consideradas violentas y anti derechos humanos por muchas personas.

Donald Trump (Evan Vucci / AP)

¿Quiénes se sumaron a la protesta “Sé bueno” en los Globos de Oro 2026?

Los actores y actrices que se sumaron a la protesta “Sé bueno” en los Globos de Oro 2026 fueron las siguientes:

Mark Ruffalo, de 58 años de edad

Jean Smart, de 74 años de edad

Wanda Sykes, de 61 años de edad

Natasha Lyonne, de 46 años de edad

Ariana Grande, de 32 años de edad

Siendo el más vocal de la protesta “Sé bueno”, Mark Ruffalo, quien no se cortó al dar su opinión sobre Donald Trump y su política de migración en los Globos de Oro 2026.

Señalando al presidente de Estados Unidos como un mentiroso y delincuente, catalogándolo como “El peor ser humano que existe”, quien se guía por su propia moral.

Considerando que si se depende de la moral de Donald Trump para el país más poderoso del mundo “entonces estamos en problemas”.