Instantes previos a ser baleada y asesinada, Renee Good habló con el agente de ICE que le disparó, como se muestra en un nuevo video que exhibe los momentos que antecedieron al tiroteo en Minneapolis.

Se trata de una grabación de poco menos de un minuto, que fue captada por el propio agente migratorio que disparó contra la mujer en Minneapolis y en el que se puede observar parte del incidente.

Este es el nuevo video del tiroteo en Minneapolis

El 7 de enero de 2026, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), Jonathan Ross, baleó a la ciudadana Renee Good durante un tiroteo en Minneapolis.

La autoridad migratoria defendió la actuación del oficial al alegar defensa propia, sin embargo, el caso ha sido objeto de cuestionamientos que se han reforzado tras la difusión de un nuevo video de los hechos.

Lo anterior debido a que en la grabación que captó el propio agente de ICE con su teléfono celular, se muestran los instantes previos al tiroteo que acabó con la vida de Renee Good.

En el nuevo video, se puede ver a la víctima abordo de su camioneta e intentando dialogar con el uniformado, quien se negó a charlar y se limitó a exigirle a la mujer bajar del automóvil.

En el clip también se puede ver a una segunda mujer, que sería la esposa de Renee Good, de pie en la calle y grabando al agente de ICE, a quien confronta y le indica que no ocultan nada.

Sin embargo, en algunos segundos de caos y confusión, se muestra el instante en el que la víctima giró el volante y avanzó causando que el oficial se desestabilizara, tras lo cual lanzó un insulto contra la mujer.

JD Vance insiste en que agente de ICE actuó en defensa propia

El senador JD Vance reaccionó al nuevo video del caso Rene Good y salió en defensa del agente del ICE, toda vez que aseguró que las imágenes confirman su legítima defensa.

Al respecto, el legislador sostuvo que el material muestra una supuesta amenaza real contra el oficial, por lo que aseveró que la reacción armada fue necesaria y proporcional, pese a las críticas locales.

De la misma forma, JD Vance acusó a autoridades estatales de manipular la narrativa, pues insistió en que el video refuerza la versión federal y desmiente acusaciones de uso excesivo de fuerza.

Las declaraciones intensificaron la polémica nacional, mientras comunidades denuncian abuso, el senador insiste en respaldar a ICE, subrayando que los agentes enfrentan riesgos inmediatos en operativos complejos.