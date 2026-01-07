Contrario a lo dicho por el alcalde de Minneapolis y las autoridades de la ciudad en Minnesota, Donald Trump da por hecho que el asesinato cometido por un agente del ICE fue un acto de defensa propia.

A través de la plataforma Truth Social, Donald Trump comparte el video del momento en que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra una mujer durante un operativo en Minneapolis.

La grabación muestra como la mujer, abordo de una camioneta negra, intenta esquivar a los agentes cuando uno de ellos dispara.

De acuerdo con el Presidente de Estados Unidos, la mujer “se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”.

Debido a la molestia que esta acción ha provocado entre ciudadanos de Minneapolis, Donald Trump -de 79 años de edad- dice estar estudiando la situación.

Así como se dice preocupado por la salud del agente que le disparó a la mujer en la cabeza: “Cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital”.

Donald Trump justifica comportamiento de ICE culpando a la izquierda radical

Pese a la existencia de videos que exhiben las tácticas agresivas y la falta de transparencia de ICE, Donald Trump es el primero en defenderlos.

Según Donald Trump, el ICE actúa con violencia porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a los agentes así como a autoridades del orden público, quienes únicamente trabaja para conseguir un estado unido y seguro.

Por lo que pide a la población proteger al ICE “de la violencia y el odio de la izquierda radical”.

Donald Trump ofrece comprar Groenlandia (Evan Vucci / AP)