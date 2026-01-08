Renee Nicole Good fue identificada como la mujer que murió tras recibir un disparo a quemarropa la mañana del miércoles 7 de enero por parte de agentes del ICE, en medio de un operativo en Minneapolis, Minnesota.

De acuerdo con Donna Granger, madre de la víctima, Renee Nicole Good era una ciudadana estadounidense de 37 años, madre de tres menores y conocida por ser “sumamente compasiva, comprensiva y cariñosa”.

Aunque las autoridades federales aseguran que el ICE disparó contra Renee Nicole Good en defensa propia, videos sobre el hecho evidencian que la mujer no intentó atentar contra la vida de los uniformados.

Identifican a la víctima del operativo del ICE en Minneapolis: Renee Nicole Good (Redes Sociales)

Renee Nicole Good fue asesinada a unas calles del ataque a George Floyd, víctima de abuso policial

El asesinato de Renee Nicole Good por un agente del ICE ha causado gran conmoción e indignación.

Y es que, según se informó, el hecho ocurrió a unas cuantas calles del lugar donde George Floyd murió a causa de un caso de abuso policial en 2020.

Aunque la muerte de George Floyd marcó un precedente en temas de racismo y abuso policial, el mismo presidente Donald Trump acusó a la víctima de provocar su destino por “atropellar” al agente del ICE.

“La mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente del ICE, que al parecer le disparó en defensa propia” Donald Trump

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Renee Nicole Good estaba entre varias personas que supuestamente bloquearon la calle con sus vehículos para evitar que los agentes se movilizaran.

Añadió que la mujer intentó huir cuando los agentes se acercaron y que, temiendo por su vida, uno de ellos disparó tres veces con una pistola contra la conductora cuando esta intentaba arrollarlo.

El hecho y la posición de las autoridades fue reprobado por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien declaró una emergencia y pidió evitar nuevos disturbios en Minneapolis como los ocurridos tras la muerte de George Floyd.