A su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro, Diego Luna externó su preocupación por el actuar de ICE y de las libertades que en los últimos meses se ha tomado Estados Unidos.

Tras ser cuestionado por su participación en la serie Andor, donde Diego Luna -de 46 años de edad- interpreta a un líder revolucionario contra un imperio galáctico, el actor pasó de la ficción a la realidad.

Frente a micrófonos de Los Ángeles Times en Español, el actor mexicano accedió a la comparación de las realidades políticas y sociales que enfrenta el mundo hoy.

Diego Luna se dice preocupado por el actuar de ICE

Diego Luna aprovechó la atención para lanzarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Tomando como base lo ocurrido recientemente en Minneapolis, donde un agente de ICE asesinó a una mujer, Diego Luna reprobó la brutalidad de los operativos militares que han desatado miedo y pánico.

“Lo que lleva pasando con ICE por meses. Lo de Minnesota es solo un ejemplo más de esta brutalidad que una comunidad está sufriendo aquí, ¿no? El miedo en el que muchísimas personas viven hoy en Estados Unidos. Está muy grave lo que está pasando, cabrón” Diego Luna

Al ser temas de interés global, Diego Luna celebra que existan plataformas donde se puede iniciar y sostener este tipo de conversaciones.

Sobre todo porque, curiosamente, que Andor hoy sea percibida como un modelo a seguir para la sociedad actual .

Por lo que aplaude que en la trama se responda a los desafíos del presente desde los valores colectivos.

“(Retrata) el poder que las comunidades tenemos, el poder que hay detrás de la organización y de la comunidad trabajando juntas, ¿no? Cuando pones el amor al frente y cuando pones la empatía y la compasión al frente” Diego Luna

Diego Luna reprueba libertades que se ha tomado Estados Unidos

Diego Luna confiesa haber iniciado el 2026 preocupado, y es que considera que Estados Unidos se está tomando muchas libertades.

Haber intervenido en Venezuela, lanzar amenazas a México, Colombia, Cuba, además de Groenlandia, genera una tensión global, advierte el también productor de cine.

De acuerdo con él, son acciones que responden a intereses políticos y económicos:

“Yo no creo que detrás de ninguna de estas acciones, ni de estas amenazas, hay algo más que un interés económico. No nos confundamos, aquí no es un interés por la libertad o por el bien de las naciones, y de los pueblos, y de la gente, de las comunidades” Diego Luna