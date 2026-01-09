Tras los hechos ocurridos en Minneapolis, Minnesota, la tarde del miércoles 8 de enero de 2026 se dio a conocer que el agente de ICE que disparó y mató a una mujer ya fue identificado.

Según informó la cadena NBC News, se trataría de Jonathan Ross, agente en activo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Agente del ICE que mató a mujer en Minneapolis ya estuvo involucrado en otro incidente en Minneapolis

Este jueves se dio a conocer que ya fue identificado Jonathan Ross como el agente de ICE que en Minneapolis disparó y mató a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años que dejó huérfanos a tres menores.

Ante la gravedad del asunto, reportes señalan que Jonathan Ross ya habría estado involucrado en otro incidente en junio de 2025, el cual habría ocurrido también en Minneapolis, Minnesota.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en dicha ocasión el agente de ICE pretendió detener a un hombre originario de Guatemala, debido a que este no contaba con los papeles necesario para demostrar estancia legal en dicho país.

No obstante, en su intento, Jonathan Ross rompió la ventana del conductor, y metió la mano al vehículo con la intención de abrir la puerta.

Agentes del ICE

En ese momento su mano quedó atorada en la unidad, situación que fue aprovechada por el detenido para huir y arrastrar al oficial Ross.

El agente de ICE habría sido arrastrado por más de 50 metros, resultando en heridas en su brazo derecho que requirió 20 puntos de sutura, mientras que en la mano izquierda requirió otros 13 puntos.

Según las autoridades, este incidente habría provocado mayor “sensibilidad” en Jonathan Ross, por lo que habría terminado por disparar contra la mujer.

FBI asume investigación por asesinato de mujer a manos de agente del ICE

El mismo jueves 8 de enero, se dio a conocer que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) asumió de manera completa la investigación del asesinato de una mujer a manos de un agente del ICE.

De esta manera autoridades federales dejaron fuera del caso a las propias autoridades del estado de Minnesota, quienes investigaban el actuar de los agentes del ICE.

Esta acción, señalan expertos, corre el riesgo de que la investigación no se realice con imparcialidad, sino con la intención de exonerar a Jonathan Ross.

Esto toda vez que el propio Donald Trump defendió el actuar de este agente del ICE, señalando que el disparó que realizó a quemarropa contra la mujer se trató de una acción completamente justificada.