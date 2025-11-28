El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de 79 años de edad, anunció un veto migratorio permanente con el que “pausará permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”

Dichos países que Trump planea incluir en su veto migratorio permanente serían:

Irán

Laos

Ir

Haití

Cuba

Libia

Chad

Sudán

Eritrea

Birmania

Yemen

Burundi

Somalia

Venezuela

Afganistán

Sierra Leona

Turkmenistán

Guinea Ecuatorial

República del Congo

Dicho veto migratorio permanente, según el presidente Donald Trump tiene como objetivo permitir que el sistema estadounidense “se recupere por completo”.

Ya que el plan de Donald Trump busca “terminar con los millones de admisiones ilegales de Biden” y por los que se buscará “remover a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o sea incapaz de amar a nuestro país”.