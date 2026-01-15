A través de la red social Truth, Donald Trump amenazó con usar la Ley de Insurrección para “poner fin” a las protestas que se han registrado en Minneapolis, Minnesota, pero ¿de qué se trata?

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han utilizado antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese estado que alguna vez fue grande. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

Donald Trump usará la Ley de Insurrección ante las protestas en Minneapolis

Donald Trump se pronunció ante las múltiples protestas que se han registrado en Minneapolis, Minnesota por lo que aseguró que aplicará la Ley de Insurrección de 1807 para detenerlas pero ¿Qué es?

La Ley de Insurrección es una ley que permite el despliegue militar en Estados Unidos en ciertas circunstancias; fue aprobada en 1792 y modificada en 1871 y se usó por última vez en 1992; ahora tras las protestas contra los agentes de ICE, podría ser usada una vez más.

Donald Trump amenaza con usar la Ley de Insurrección en Minneapolis (@realDonaldTrump / Truth)

Pues el entonces gobernador de California pidió al presidente George H. W. Bush ayuda para enfrentar los disturbios en Los Ángeles, California.

Cabe recordar que no es la primera vez que Trump amenaza con usar esta Ley de Insurrección, pues justo hace un año lo dijo cuando se registraron protestas en Portland, Oregón, contra ICE.

“Tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si se estuviera matando gente y los tribunales, los gobernadores o los alcaldes nos estuvieran obstaculizando, por supuesto que lo haría”. Donald Trump

¿Cómo funciona la Ley de Insurrección con la que amenaza Donald Trump?

Donald Trump se pronunció ante las protestas en Minneapolis contra agentes de ICE, asegurando que para detenerlas usará la Ley de Insurrección que permite el despliegue militar pero, ¿Cómo funciona?

La Ley de Insurrección a la que se refiere Trump, puede aplicarse de dos maneras:

Con una solicitud del gobernador o de la legislatura de un estado Si el presidente considera que existen “obstrucciones ilegales” o una “rebelión” que no permite cumplir la ley federal

En mandatos anteriores, la Ley de Insurrección en Estados Unidos ha sido aplicada por los presidentes Dwight Eisenhower y John F. Kennedy para hacer cumplir la integración escolar tras el fallo Brown v. Board of Education.

Ley de Insurrección ha sido aplicada en al menos 30 ocasiones en toda la historia de Estados Unidos, según datos del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.