Mark Ruffalo se pronunció en contra de Donald Trump y lo criticó e insultó al llamarlo “delincuente” y “pedófilo” en los Globos de Oro 2026, luego de que se uniera y explicara la campaña #BeGood en la que otros artistas también formaron parte.

Durante la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, los cuales se llevaron a cabo el pasado 11 de enero, uno de los actores que más resaltó y de los que están hablando en medios y redes sociales fue Mark Ruffalo; esto tras criticar a Donald Trump.

Para mí, lo mejor de los #GoldenGlobes2026 fueron estas declaraciones de Mark Ruffalo 👏👏👏👏de pie: pic.twitter.com/gaNmhzSg7R — Carlos Montero (@CMonteroOficial) January 12, 2026

Ya es que el actor no fue nada amable y se le fue con todo al mandatario estadounidense, pues durante un momento en el que estaba siendo entrevistado, Mark Ruffalo aprovechó para manifestarse en contra de ICE y las políticas inmigrantes de Donald Trump.

“Estamos en medio de una guerra con Venezuela, los invadimos ilegalmente. Le está diciendo a todo el mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moral, pero el tipo es un delincuente convicto o un violador convicto, es un pedófilo. Es el peor ser humano vivo”. Mark Ruffalo

Y es que cabe recordar que Mark Ruffalo junto con otras estrellas de Hollywood se unió a la campaña #BeGood en honor a la ciudadana estadounidense que fue asesinada por agentes de ICE el pasado 7 de enero.

El actor de Avengers y Pobres Criaturas, reveló que la campaña y su solidaridad estaban con la Nicole Wood tras su asesinato, y aprovechó las cámaras de USA Today para mandar un mensaje en solidaridad con ella, su familia y las personas que están en contra de los agentes de ICE, asegurando que no puede quedarse callado ante la situación que vive su país:

“Esto es por ella y por todas las personas de Estados Unidos que están aterradas y asustadas hoy, créanme que soy uno de ustedes. Amo este país y lo que veo que pasa actualmente no es América” Mark Ruffalo

Mark Ruffalo crítica a Donald Trump en los Globos de Oro 2026 (Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP)