El presentador estadounidense Jimmy Kimmel arremetió nuevo contra Donald Trump y le ofreció uno de sus premios a cambio de que el presidente saque a ICE de Minnesota.

“Trump se negó a apoyar a Machado como la nueva líder de Venezuela y algunos en su círculo creen que es porque ella no le dio su premio Nobel [..] y ahí está ella llegando a la Casa Blanca, la registraron en seguridad para asegurarse que llevaba el premio”. Jimmy Kimmel, presentador de Estados Unidos

El reto se refiere a la entrega del Nobel de la Paz de parte de María Corina Machado y una petición para retirar a ICE tras asesinato de Renee Good en Minnesota, Minneapolis.

Jimmy Kimmel ofrece un premio a Donald Trump si saca a ICE de Minnesota

Fue en su programa que Jimmy Kimmel se refirió a la entrega del Nobel de la Paz que recibió Donald Trump y que en su sketch afirmó, estaría “chupándolo como un chupete” como un bebé.

Jimmy Kimmel aseveró que a Donald Trump le encantan los premios y sería “la única manera de lograr que haga algo”, por lo que procedió a hacerle una oferta para retirar a ICE de Minnesota:

Emmy por Mejor Presentador de 1999

Cleo por “venderle basura a la gente”

Webby, “el más prestigioso que otorga internet”

Premio del Sindicato de Escritores

Soul Train de 2015 por ser la “persona blanca del año”

Con los diferentes premios en su mesa, Jimmy Kimmel señaló que lo entregaría personalmente a Donald Trump en el Despacho Oval a cambio de que retire a ICE de Minnesota.

Por lo que Jimmy Kimmel pidió a Donald Trump decidir por uno de los 75 premios que ha recibido en toda su carrera.

La Casa Blanca reaccionó a reto de Jimmy Kimmel a Donald Trump

“Es un perdedor sin talento” fue la reacción de La Casa Blanca tal como dio a conocer al director de comunicaciones, Steven Cheung, con referencia a lo dicho por Jimmy Kimmel sobre Donald Trump y el Nobel de la Paz.

En su cuenta de X, el director de La Casa Blanca afirmó que Jimmy Kimmel debería conservar esos premios para tener algo que empeñar “después de que lo despidan por ser un perdedor sin talento”.

De momento, Donald Trump no ha aceptado o comentado la broma de parte de Jimmy Kimmel para que ICE “deje de aterrorizar” a la población de Minneapolis y regrese a la frontera.