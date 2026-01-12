Tim Walz es un político con una carrera bastante amplia en diversos sectores; además, es exmilitar con un rango bastante alto. Aquí te contamos quién es el actual gobernador de Minnesota.

¿Quién es Tim Walz?

Timothy James Walz es un político, educador y exmilitar estadounidense, miembro del Partido Demócrata, que actualmente se desempeña como gobernador del estado de Minnesota.

Desde el 2019, Walz asumió el cargo y fue reelegido para su segundo mandato en el 2022. Durante su gestión, ha impulsado políticas estatales y es conocido por haber sido el compañero de fórmula de Kamala Harris como candidato a la vicepresidencia en el 2024.

¿Qué edad tiene Tim Walz?

Tim Walz nació el 6 de abril de 1964 en West Point, Nebraska, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 61 años.

¿Tim Walz tiene esposa?

Sí, desde 1994, Tim Walz está casado con Gwen Whipple Walz, quien se desempeñaba como profesora y ha estado involucrada en temas educativos y sociales durante la gestión de su esposo.

¿Qué signo zodiacal es Tim Walz?

Al haber nacido el 6 de abril, Walz es Aries, signo de fuego conocido por ser líder, enérgico, valiente y proactivo.

¿Tim Walz tiene hijos?

Sí, Tim y Gwen tienen dos hijos: Hope, quien nació en 2001, y Gus, quien nació en el 2006.

¿Qué estudió Tim Walz?

Tim Walz tiene una formación académica como licenciado en Ciencias Sociales y Educación por Chadron State College. Además, cuenta con una maestría en Liderazgo Educativo por la Minnesota State University, Mankato.

¿En qué ha trabajado Tim Walz?

Antes de entrar a la política, Walz fue maestro de escuela secundaria y entrenador de fútbol americano. Asimismo, sirvió durante 24 años en la Army National Guard, llegando al rango de Command Sergeant Major antes de retirarse en 2005.

Después de graduarse, enseñó en China y luego en escuelas de Nebraska y Minnesota, donde fue también entrenador de fútbol americano y mentor escolar.

Del 2007 al 2019 fue Representante de Minnesota en la Cámara de Representantes de EE. UU., donde fue reconocido por su labor en educación, veteranos y asuntos agrícolas. Y desde el 2019 fue elegido como gobernador de Minnesota.