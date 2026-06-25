Claudia Sheinbaum celebró la iniciativa de la candidata peruana Keiko Fujimori, quien se perfila como ganadora de las elecciones en Perú, para retomar el acercamiento bilateral.

“Que bueno de la candidata que hable de fortalecer la relación con México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta destacó el 25 de junio de 2026 que México nunca pensó en romper relaciones con Perú, sino que fue el gobierno peruano quien las suspendió tras el respaldo mexicano a Pedro Castillo.

“Nosotros también tenemos una posición al respecto de la libertad del presidente Castillo, pero eso no impide que podemos porque nunca pensamos nosotros en romper la relaciones, Fue el gobierno de Perú que lo planeó de esta manera, siempre buscamos la mejor relación con los pueblos del mundo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ese sentido, Claudia Sheinbaum refrendó la disposición de México para fortalecer la Alianza del Pacífico y recordó que aún se espera el salvoconducto para un asilado en la embajada de México resguardada por Brasil en Lima.

México defiende su posicionamiento sobre el presidente Pedro Castillo en Perú: Sheinbaum

Ante la disposición de retomar relaciones con Perú, tal y como lo ha externado Keiko Fujimori, la presidente Sheinbaum volvió a defender su posicionamiento sobre el presidente Pedro Castillo.

“Nosotros también tenemos una posición al respecto de la libertad del presidente Castillo, pero eso no impide que podemos porque nunca pensamos nosotros en romper la relaciones, Fue el gobierno de Perú que lo planeó de esta manera, siempre buscamos la mejor relación con los pueblos del mundo”, dijo la presidenta en la mañanera del 25 de junio de 2026.

Pese a esto, Sheinbaum fue clara al decir que esto no afecta con que México y Perú retomen la relación, pues en el país siempre se busca la mejor relación con todos.

Además, Sheinbaum recordó que en la embajada, la cual está resguardada por Brasil en Perú aún se defiende la importancia de una persona del gobierno del presidente Castillo bajo la solicitud del asilo, por lo que pidió pronto se tenga el salvoconducto para esta acción.

“Nosotros siempre, lo vamos a defender siempre, todavía está en la embajada de México, está resguardada por Brasil, y una persona del gobierno del presidente Castillo, está pidiendo asiló todavía no tiene salvoconducto. Es muy importante para nosotros que se de esté salvoconducto”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Keiko Fujimori buscará retomar relación de Perú con México

Ante la virtual ganadora para la presidencia en Perú, Keiko Fujimori buscará retomar relación con México

“El ánimo del Perú para el próximo quinquenio será fortalecer los lazos de amistad y cooperación con todos los países, más allá de las posturas que puedan separarnos”. Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú

Con ello, ante la pregunta de la prensa en el caso de México, Keiko Fujimori recordó que ambos países forman parte de la Alianza del Pacífico, por lo que expresó que “hay lazos de amistad que se deben priorizar más allá de las diferencias”.