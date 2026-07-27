La toma de protesta de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, tendrá la presencia del expresidente de México, Vicente Fox, asegurando que irá en promoción de la “justicia, libertad y derechos humanos”.

Vicente Fox se mostró a punto de abordar el avión que lo llevará a Sudamérica para apoyar la toma de protesta de Keiko Fujimori mañana 28 de julio de 2026.

Vicente Fox irá a la toma de protesta de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori tomará protesta en Perú tras confirmarse que ganó las elecciones presidenciales. Lo que ha llevado a que importantes presencias políticas acudan a la entrega de su banda presidencial.

Fue así que Vicente Fox se compartió a punto de abordar un avión que lo llevará a Sudamérica, en lo que llamó será la “promoción de la justicia, democracia, libertad, economía de mercado, derechos humanos y el imperio de la ley”.

Confirmando que irá a la toma de protesta de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

Vicente Fox comparte que va a la toma de protesta de Keiko Fujimori en Perú. (@VicenteFoxQue )

Vicente Fox comparte que va a la toma de protesta de Keiko Fujimori en Perú. (@VicenteFoxQue )

Aunque se sabe que Vicente Fox y Keiko Fujimori no tienen fines personales ni de gobierno, sus argumentos ideológicos y políticos, sí son afines, pues incluso existió un respaldo público a favor de la futura presidenta de Perú.

A ello se le suma que Vicente Fox pertenece al Grupo Libertad y Democracia, donde exmandatarios incluyendo Felipe Calderón, buscan que la política rechace a la izquierda radical.