Este 9 de agosto se confirmó la muerte en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de Maximiliano Leonardo Asturias a los 96 años de edad, cofundador de Farmacias del Ahorro.

Maximiliano Leonardo Asturias estuvo ligado por más de cinco décadas al desarrollo empresarial, principalmente en ámbitos relacionados al acceso a la salud y la distribución de medicamentos en México.

Se desconoce la causa de muerte de Maximiliano Leonardo Asturias, empresario de Farmacias del Ahorro

La muerte de Maximiliano Leonardo Asturias fue confirmada por el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), así como por diversos mensajes de amigos y personas cercanas al cofundador de Farmacias del Ahorro.

No obstante, en ningún momento se mencionó la causa de muerte del empresario, aunque versiones apuntan que se debió a causas naturales debido a la avanzada edad de Maximiliano Leonardo Asturias.

Muere Maximiliano Leonardo Asturias (CRIT Chiapas)

Toda vez que nunca se informó que el cofundador de Farmacias del Ahorro tuviera alguna enfermedad o sufriera de algún percance reciente.

De igual manera, no se mencionó si habrá algún homenaje público, aunque todo indica que la familia quiere llevar el duelo, así como todo el proceso fúnebre, en privado.

¿Quién fue Maximiliano Leonardo Asturias?

Maximiliano Leonardo Asturias nació en Guatemala en 1930, migrando a México en 1950 tras abandonar la universidad por problemas económicos. En el país encontraría trabajo como representante médico en Laboratorios Pediatría.

En 1976, se estableció en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde fundó la Farmacia Regia, un comercio que llegó a contar con tres sucursales y sirvió como antesala de lo que sería Farmacias del Ahorro.

Fue el 14 de septiembre de 1991, junto a hijo Antonio Leonardo Castañón y el resto de su familia, que nació Farmacias del Ahorro con una única sucursal en Chiapas en un inicio.

Su modelo de negocio, enfocado en ofrecer precios accesibles, consultas médicas y servicio de entrega a domicilio, revolucionó por completo el mercado, siendo un total éxito hasta el día de hoy.

Donde cuentan con una red de distribución opera más de 2000 sucursales, con 19,049 colaboradores e ingresos que superan los 61,000 millones de pesos anuales.