Keiko Fujimori agradeció el respaldo recibido en las pasadas elecciones de Perú y, tras conocer los resultados oficiales de los comicios, la ahora presidenta aseguró que “empieza una nueva etapa” en el país.

A través de un mensaje en sus redes, Keiko Fujimori afirmó que asume este nuevo cargo con “responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber” por la confianza que depositaban en ella.

Keiko Fujimori envía mensaje tras resultados de elecciones presidenciales de Perú

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció la confianza de los ciudadanos luego de ser proclamada oficialmente como presidenta electa de Perú, tras imponerse en las pasadas elecciones.

El mensaje de Keiko Fujimori como virtual presidenta de Perú (Captura de pantalla)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó la victoria de Keiko Fujimori con el 50.135 % de los votos válidos, frente al 49.865 % obtenido por su rival, Roberto Sánchez.

Tras oficializarse el resultado, Keiko Fujimori difundió un mensaje en el que expresó su agradecimiento a los peruanos por el respaldo recibido en las urnas:

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”. Keiko Fujimori

La presidenta electa afirmó que inicia una nueva etapa para el país y aseguró que su gobierno buscará construir consensos para enfrentar los principales desafíos nacionales y el fortalecimiento de las instituciones.

Asimismo, Keiko Fujimori anunció la creación de nuevos perfiles en redes sociales, donde se compartirán los avances y trabajo en este periodo antes de su juramentación como presidenta el 28 de julio.

El mensaje de Keiko Fujimori como virtual presidenta de Perú (Keiko Fujimori)

Keiko Fujimori asumirá el cargo el 28 de julio, día en que concluye el gobierno saliente e inicia un nuevo periodo presidencial de cinco años. Entre sus principales propuestas destacan: