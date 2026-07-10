Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respaldó la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la liberación inmediata del expresidente de Perú, Pedro Castillo.

“Sí, de hecho, la manifestamos desde el principio, porque consideramos que fue una detención arbitraria, porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente de acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el Congreso, es tan sencillo como eso, además de otras consideraciones, pero particularmente por eso nosotros siempre planteamos que era otra la intención de la detención y que no tenía una justificación jurídica legal” Claudia Sheinbaum

En su conferencia mañanera de este 10 de julio, Claudia Sheinbaum recordó que desde el inicio consideraron que hubo detención arbitraria además de que no se cumplieron las leyes para destituirlo como presidente.

De la misma manera, dijo que su postura desde el inicio también fue que había otras intenciones en la detención de Pedro Castillo, pues no existió justificación jurídica ni legal.

Sheinbaum esperará a conocer posición de Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo

Claudia Sheinbaum dijo que va a esperar a abordar el tema luego de la toma de protesta como presidenta de Perú, de Keiko Fujimori.

“Vamos a ver ahora la presidenta electa qué opina de este tema, cuál va a ser su posición, pues nosotros dijimos nuestra posición va a seguir siendo esa, no va a cambiar, pero por supuesto que deseamos que se retomen las relaciones con el Perú” Claudia Sheinbaum

Keiko Fujimori ganó las eleccioens presidenciales en Perú e iniciará su mandato el 28 de julio para el periodo 2026-2031.

Sheinbaum ha dado la bienvenida a las declaraciones de Keiko Fujimori de que México y Perú deben restablecer relaciones diplomáticas a pesar de diferencias.

Justificación de la ONU para liberar a Pedro Castillo

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitratia (GTDA) de las Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de Pedro Castillo además de investigar a los responsables de hacer una detención irregular.

Justificó que se vulneraron sus derechos humanos, no se respetó su inmunidad presidencial, tampoco se le informó sobre sus derechos ni las acusaciones en su contra.